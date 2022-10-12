Байден назвал Путина "рациональным лидером"

Глава США объяснил, в чем заключался "просчет" российского президента.

Американский президент Джо Байден назвал своего российского коллегу Владимира Путина "рациональным лидером". Об этом глава государства упомянул в ходе интервью с журналистами местного телеканала CNN. При этом в Белом доме уверены, что Путин просчитался, когда решил начать специальную военную операцию на территории Украины. Гость эфира полагает, что руководитель РФ полагал, что в Киеве, "колыбели матушки России", его встретят с распростертыми объятиями.

Я думаю, что он рациональный актор, который значительно просчитался… Я думаю, он полностью просчитался. Джо Байден, президент США

Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / CNN