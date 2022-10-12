Байден заявил, что не верит в возможность применения ядерного оружия

Глава США назвал безответственным поведение президента РФ.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что не верит в возможность применения ядерного оружия российской стороной. Соответствующее заявление глава государства сделал в эфире местного телеканала CNN. При этом политик подчеркнул, что считает безответственным со стороны президента Владимира Путина сделать заявления о готовности использования данного вида оружия в случае необходимости защиты.

Я не думаю, что он это сделает. Дискуссии на эту тему имели место, но я не намерен поступать безответственно… Джо Байден, президент США

Лидер Белого дома добавил, что власти в Вашингтоне обсуждают возможность негативного развития событий, связанных с ядерной угрозой со стороны Москвы. Джо Байден отказался раскрывать корреспонденту канала какие последствия ждут Россию, если страна решит все же применить собственный ядерный арсенал.

Байден заявил о желании обсудить с президентом России Путиным проблему заключенных.

Фото и видео: CNN