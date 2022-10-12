Байден заявил о желании обсудить с президентом России Путиным проблему заключенных

Глава США рассказал, в каком случае переговорит с Путиным на саммите G20.

Американский президент Джо Байден заявил о желании обсудить с российским президентом Владимиром Путиным проблему заключенных. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала CNN сделал глава государства. Политик при этом добавил, что на текущий момент не видит смысла организации переговоров между Вашингтоном и Москвой. Лидер Белого дома счел поведение своего иностранного коллеги жестоким, так как он совершает "военные преступления".

Я не вижу смысла встречаться с ним в данный момент. Если он подойдет ко мне на саммите G20 и скажет: "я хочу поговорить о Грайнер", то это возможно, но я не могу такого представить. Джо Байден, президент США

Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации.

Фото и видео: YouTube / CNN