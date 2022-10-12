Лидер Белого дома оценил важность работы спасателей.

Американский президент Джо Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации, чтобы стать пожарным или священником. Соответствующее заявление глава государства сделал на торжественном мероприятии в Белом доме, посвященном предотвращению возгораний. Политик напомнил представителям экстренных ведомств США о том, что вырос в небольшом городе Клеймонт штата Делавэр.

Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь. Джо Байден, президент США

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Фото и видео: YouTube / Fox Business