Американский президент Джо Байден пошутил, что выбрал путь политика из-за недостатка квалификации, чтобы стать пожарным или священником. Соответствующее заявление глава государства сделал на торжественном мероприятии в Белом доме, посвященном предотвращению возгораний. Политик напомнил представителям экстренных ведомств США о том, что вырос в небольшом городе Клеймонт штата Делавэр.
Ходил в местную школу святой Розы, напротив была пожарная станция. И все мои приятели стали или пожарными, или полицейскими, или священниками. Мне не хватило квалификации, и вот я здесь.
Джо Байден, президент США
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Фото и видео: YouTube / Fox Business
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