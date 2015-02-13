Он также заявил, что при нем конфликта никогда бы не произошло.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине. Его слова приводит Newsweek.

По мнению экс-американского лидера, виновником нынешней ситуации стала риторика администрации президента Джо Байден. Он уточнил, что США и руководство страны долго издевались над президентом РФ Владимиром Путиным.

Конфликта на Украине никогда бы не произошло, если бы я все еще был президентом. Дональд Трамп, экс-президент США

Также Трамп подчеркнул, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения с российским и украинским лидерами.

Ранее Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

Фото: YouTube / H. COŞKUN