Бывший президент США Дональд Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине. Его слова приводит Newsweek.
По мнению экс-американского лидера, виновником нынешней ситуации стала риторика администрации президента Джо Байден. Он уточнил, что США и руководство страны долго издевались над президентом РФ Владимиром Путиным.
Конфликта на Украине никогда бы не произошло, если бы я все еще был президентом.
Дональд Трамп, экс-президент США
Также Трамп подчеркнул, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения с российским и украинским лидерами.
Ранее Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине.
Фото: YouTube / H. COŞKUN
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