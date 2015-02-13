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Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине
Сегодня, 11:53
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Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине

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Он также заявил, что при нем конфликта никогда бы не произошло.

Бывший президент США Дональд Трамп назвал виновного в начале конфликта на Украине. Его слова приводит Newsweek.

По мнению экс-американского лидера, виновником нынешней ситуации стала риторика администрации президента Джо Байден. Он уточнил, что США и руководство страны долго издевались над президентом РФ Владимиром Путиным.

Конфликта на Украине никогда бы не произошло, если бы я все еще был президентом.

Дональд Трамп, экс-президент США

Также Трамп подчеркнул, что когда был главой Белого дома, то пытался поддерживать хорошие отношения с российским и украинским лидерами.

Ранее Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине.

Фото: YouTube / H. COŞKUN

Теги: виновный, дональд трамп, конфликт, сша, украина, экс-президент
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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