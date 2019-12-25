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Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине
Сегодня, 8:12
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Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине

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Он считает, что в противном случае ситуация может перерасти в третью мировую войну.

Бывший президент США Дональд Трамп призвал начать переговоры для завершения конфликта на Украине. Об этом он заявил на выступлении перед сторонниками в штате Невада.

По словам Трампа, переговоры между Россией и Украиной должны начаться незамедлительно, чтобы стороны пришли к мирному завершению конфликтам. Он также считает, что в противном случае ситуация может перерасти в третью мировую войну.

Ранее Трамп заявил, что США переживают упадок.

Фото: YouTube / H. COŞKUN

Теги: дональд трамп, переговоры, россия, сша, украина, экс-президент
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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