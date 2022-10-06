Политик рассказал о рецессии и депрессии в США из-за работы администрации Байдена.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что США переживают упадок из-за деятельности текущей администрации Белого дома, лидера Джо Байдена и членов Демократической партии. Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления на мероприятии, организованного в Майами. Он не исключил, что при президенте Байдене местные жители могут называть США государством репрессии и страха.

Очень грустно об этом говорить, но сейчас мы страна, переживающая упадок. Америка должна была быть страной надежды, свободы и братства, но при Байдене она стала землей рецессии, возможно, депрессии. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп также указал на угрожающую всем американским гражданам инфляцию. По словам политика, за следующий год каждая семья в стране лишится порядка 8,5 тысячи долларов из-за роста инфляционных показателей. По мнению спикера, в мире перестают серьезно воспринимать США и страны смотрят на Вашингтон с насмешкой.

Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти.

Фото и видео: YouTube / America First Policy Institute