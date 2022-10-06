Трамп раскритиковал Байдена за "мольбы" о производстве нефти

Политик призвал власти США добывать нефть на территории страны, а не просить топливо у других.

Бывший американский президент Дональд Трамп раскритиковал своего коллегу, действующего главу администрации Вашингтона Джо Байдена за "мольбы" к третьим странам о производстве нефти. Политик сделал соответствующее заявление в ходе выступления на мероприятии перед сторонниками, организованного в Майами.

То, что они делают, - это просто сумасшествие. Мы умоляем Венесуэлу, мы умоляем Саудовскую Аравию, мы умоляем всех о нефти, когда у нас под ногами больше, чем у кого бы то ни было. Дональд Трамп, экс-глава США

Дональд Трамп добавил, что американским властям требуется самостоятельно добывать нефть на территории США, вместо того, чтобы закупать это топливо у сторонних поставщиков. Напомним, что местный телеканал CNN уведомлял зрителей о том, что администрация Байдена накануне прошедшего в среду 5 октября заседания ОПЕК+ пыталась отговорить стран-участниц энергетической международной организации от решения понизить объем производства сырой нефти.

Трамп: спасти США может только сильный лидер, подобный Си Цзиньпину.

Фото и видео: YouTube / America First Policy Institute