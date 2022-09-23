Трамп: спасти США может только сильный лидер, подобный Си Цзиньпину

Экс-президент США оценил китайского лидера как мощного и сильного руководителя.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что спасти США может только сильный лидер, подобный китайскому председателю Си Цзиньпину. Об этом политик упомянул в ходе интервью с журналистами телеканала Fox News. По словам гостя эфира, сейчас США катятся в ад, поэтому руководить Белым домом следует поставить сильного лидера, способного вывести государства из кризиса.

Страна катится в ад. Мы нация, которая находится в упадке. <...> В нашей стране бардак. Наша страна не выживет. Забудьте о внутриполитических конфликтах, обо всех республиканских, демократических, леворадикальных. Дональд Трамп, президент США

Дональд Трамп добавил, что "болеет" за успех действующего президента США Джо Байдена как главы государства несмотря на то, что это может негативно сказаться на его позициях как кандидата на предстоящих президентских выборах в 2024 году.

Трамп: генпрокуратура Нью-Йорка давно хотела его засудить.

Фото и видео: FOX News