Трамп: генпрокуратура Нью-Йорка давно хотела его засудить

Экс-лидер США оценил гражданский иск генпрокурора Летиции Джеймс.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил о том, что Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк давно надеялась засудить политика в рамках объявленной "охоты на ведьм". Соответствующее заявление экс-лидер Белого дома сделал в ходе своего интервью для местного телеканала FOX News. Гость эфира прокомментировал выдвигаемые против него подозрения в связи финансовыми махинациями в принадлежащей ему компании Trump Organization.

Это ужасно <...> Она выступала за этот иск четыре года назад. Это была злобная кампания, она только и говорила что о Трампе: "Мы его предадим суду и заполучим его", Она ничего не знала обо мне. Никогда о ней не слышал. Дональд Трамп, экс-глава США

Политик добавил, что полагал, что Генпрокуратура штата не сможет начать против него разбирательство, хотя в итоге ей это удалось. Бывший президент назвал гражданский иск генерального прокурора "смехотворным". Он напомнил, что Летиция Джеймс подала заявление в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. По мнению Трампа, это говорит о том, "насколько она опустилась".

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Фото и видео: FOX News