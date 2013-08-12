Экс-президент США Трамп: немцы потеряют страну из-за сокращения поставок российских энергоносителей

По словам политика, 72% энергоносителей приходит в страну из РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жители Германии могут потерять страну из-за сокращения поставок российских энергоносителей. Он напомнил, что ситуация ухудшилась из-за санкционного режима в отношении Москвы. Об этом сообщили РИА Новости.

Политик заявил, что предупреждал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель о возможной угрозе. По словам Трампа, 72% энергоносителей приходит в страну из РФ. Однако его слова показались немцам смешными.

Германия возвращается к углю. У страны нет выбора, отметил Трамп.

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Фото: Белый дом