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Экс-президент США Трамп: немцы потеряют страну из-за сокращения поставок российских энергоносителей
Сегодня, 10:01
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Экс-президент США Трамп: немцы потеряют страну из-за сокращения поставок российских энергоносителей

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По словам политика, 72% энергоносителей приходит в страну из РФ.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что жители Германии могут потерять страну из-за сокращения поставок российских энергоносителей. Он напомнил, что ситуация ухудшилась из-за санкционного режима в отношении Москвы. Об этом сообщили РИА Новости. 

Политик заявил, что предупреждал экс-канцлера ФРГ Ангелу Меркель о возможной угрозе. По словам Трампа, 72% энергоносителей приходит в страну из РФ. Однако его слова показались немцам смешными.

Германия возвращается к углю.  У страны нет выбора, отметил Трамп.

Ранее на Piter.tv: Байден раскритиковал Трампа за обещание помиловать участников штурма Капитолия.

Фото:  Белый дом

Теги: сша, трамп
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости России,

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