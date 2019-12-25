Байден раскритиковал Трампа за обещание помиловать участников штурма Капитолия

Глава США рассказал о том, что нельзя выступать сразу и за демократию, и за мятеж.

Американский президент Джо Байден раскритиковал своего предшественника Дональда Трампа, представителя Республиканской партии, за обещание и возможность помиловать участников штурма Капитолия, которое произошло 6 января 2021 года. Это произойдет в том случае, если Трамп выиграет новые президентские выборы в США, которые намечены на 2024 год. По мнению действующего лидера Белого дома невозможно одновременно поддерживать и мятеж, и демократию, а также одновременно помогать правоохранительным органах и призывать толпу к атаке полицейских.

А слышали, что он недавно сказал? Он сказал, что если его снова изберут, он всех их помилует, он заплатит за них судебные издержки. Как можно при этом называть себя сторонником демократии? Как это возможно? Джо Байден, президент США

Соответствующее заявление политик сделал в ходе выступления в Национальном комитете Демократической партии.

Пентагон: Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи.

Фото и видео: YouTube / Bloomberg Markets and Finance