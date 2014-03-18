Пентагон: Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи

Пакет военной помощи оценивается в 675 млн долларов.

Президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи. Об этом сообщил глава Пентагона Ллойн Остин. Его слова приводит РИА Новости.

Остин сделал заявление на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе Рамштайн в Германии. По его словам, пакет военной помощи оценивается в 675 млн долларов. В Washington Post отмечают, что в состав пакета войдут боеприпасы для HIMARS, транспорт и другое оборудование для военнослужащих.

Ранее мы сообщали, что Украина ввела санкции против 606 российских политических деятелей.

Видео: YouTube / Defense Flash News