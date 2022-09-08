Украина ввела санкции против 606 российских политических деятелей

Владимир Зеленский оценил решение СНБО.

Украина ввела санкции против 606 представителей российской власти. Об этом в ходе вечернего видеообращения к нации заявил глава государства Владимир Зеленский. Политик прокомментировал решение Совета национальной безопасности страны о применении к физическим лицам РФ персонального давления. Это постановление лидер Украины счел "важным".

Применены санкции к 606 физическим лицам, которые относятся к руководящей верхушке России. 28 членов Совета безопасности России, 154 члена Совета Федерации, 424 депутата Госдумы. Владимир Зеленский, президент Украины

Украинский лидер добавил, что в отношении данных лиц уже принят ряд юридических, дипломатических и политических мер. Он не стал уточнять, в чем именно заключается давление со стороны киевского режима. Президент не стал приводить и списки граждан, которые оказались под санкциями.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України