СМИ: мужа экс-лидера националистов Шотландии арестовали

Мужчина подозревается в финансировании политической силы.

Правоохранительные органы Шотландии арестовали в среду 5 апреля мужа бывшего первого министра региона и лидера Шотландской национальной партии (ШНП) Николы Стерджен Питера Мурелла. Об этом рассказали британские журналисты. В СМИ уточнили, что мужчина подозревается по статье за финансирование политической силы. По месту жительства фигуранта расследования и нескольким другим связанных с мужчиной адресам ведутся обыски.

58-летний мужчина был арестован сегодня, 5 апреля 2023 года, по подозрению в связи с ведущимся расследованием о финансировании и финансах Шотландской национальной партии. Мужчина находится в заключении, его допрашивают. пресс-служба местной полиции

Напомним, что в середине марта 2023 года 58-летний Мурелл ушел с поста исполнительного секретаря ШНП. Он занимал эту должность с 1999 года. Причиной отставки стал скандал с информацией о численности партии. В феврале текущего года британская пресса объявила читателям о том, что численность главной региональной политической силы сократилась на 30 тысяч человек с 2021 года. Позже ШНП назвала эту информацию неверной, но спустя какое-то время сотрудники признали, что сейчас в движении осталось на 31,6 тысяч человек меньше, чем было два года назад. Никола Стерджен объявила об отставке с поста лидера партии и местного правительства в феврале.

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Фото и видео: Telegram / СМОТРИ