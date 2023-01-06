Открытие "темного кислорода" в глубинах океана, разделило учёных на два лагеря

Глубоководное открытие ставит под сомнение происхождение жизни.

Могут ли комковатые металлические породы в самых глубоких и тёмных частях океана вырабатывать кислород в отсутствие солнечного света? Некоторые учёные так считают, но другие оспаривают утверждение о том, что так называемый "тёмный кислород" вырабатывается в бездонной глубине морского дна. Это открытие, подробно описанное в июле прошлого года в журнале Nature Geoscience, поставило под сомнение устоявшиеся представления о происхождении жизни на Земле и вызвало ожесточённые научные споры. Полученные результаты также имели значение для горнодобывающих компаний, стремящихся извлечь драгоценные металлы, содержащиеся в этих полиметаллических конкрециях. Исследователи заявили, что клубеньки размером с картофель могут вырабатывать достаточно электрического тока, чтобы расщеплять морскую воду на водород и кислород. Этот процесс называется электролизом. Этот вывод ставит под сомнение устоявшееся мнение о том, что жизнь стала возможной, когда организмы начали вырабатывать кислород посредством фотосинтеза, для которого требуется солнечный свет, около 2,7 миллиарда лет назад.

Глубоководное открытие ставит под сомнение происхождение жизни. пресс-релиз Шотландской ассоциации морских наук

Хрупкая экосистема

Экологи заявили, что наличие "тёмного кислорода" показывает, как мало мы знаем о жизни на таких экстремальных глубинах, и поддержали их точку зрения о том, что глубоководная добыча полезных ископаемых представляет неприемлемый экологический риск. Эксперты давно выступают за прекращение добычи полезных ископаемых в глубоководных районах Тихого океана из-за ущерба, который она может нанести хрупким глубоководным экосистемам. Специалсты из экологической организации отметили, чтодванное невероятное открытие подчёркивает важность призыва.

Открытие было сделано в зоне Кларион-Клиппертон — обширном подводном регионе Тихого океана между Мексикой и Гавайями, который представляет всё больший интерес для горнодобывающих компаний. Полиметаллические конкреции, разбросанные по морскому дну на глубине четырёх километров (2,5 мили) под поверхностью, содержат марганец, никель и кобальт — металлы, которые используются в аккумуляторах электромобилей и других низкоуглеродных технологиях.

Исследование, которое привело к открытию тёмного кислорода, было частично профинансировано канадской компанией The Metals Company, занимающейся глубоководной добычей полезных ископаемых, которая хотела оценить экологическое воздействие таких исследований. Он резко раскритиковал исследование морского эколога Эндрю Свитмена и его команды, назвав его "полным методологических ошибок". Майкл Кларк, менеджер по охране окружающей среды в The Metals Company, сказал журналистам издания AFP о том, что полученные результаты "с большей вероятностью объясняются плохой научной методикой и некачественными исследованиями, чем никогда ранее не наблюдавшимся явлением".

Научные сомнения

Результаты исследования Свитмена оказались сенсационными, и многие представители научного сообщества выразили сомнения или отвергли его выводы.

С июля на рассмотрение и публикацию были представлены пять научных работ, опровергающих выводы Свитмана.

Он не представил убедительных доказательств своих наблюдений и гипотезы. После публикации остаётся много вопросов. Поэтому теперь научному сообществу нужно провести аналогичные эксперименты и т. д. и либо доказать, либо опровергнуть это. Маттиас Хеккель, биогеохимик из Центра исследований океана имени Гельмгольца в Киле, Германия

Оливье Руссель, исследователь в области геохимии из Ifremer, Французского национального института океанических наук и технологий, сообщил авторым материала AFP, что "по этим результатам нет абсолютно никакого консенсуса". Специалист заметил, что взятие проб в глубоководных районах представляет из себя сложную задачу. В результате обнаруженный кислород мог быть обычными "воздушными пузырьками" в измерительных приборах. Ученый скептически отнесся к глубоководным узелкам, возраст которых составляет десятки миллионов лет, но которые всё ещё вырабатывают достаточно электрического тока, когда "батарейки быстро разряжаются".

Как можно поддерживать способность генерировать электрический ток в узле, который сам по себе формируется крайне медленно? Оливье Руссель, исследователь в области геохимии

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Источник: AFP 2025

Фото: pxhere.com; AFP 2025, The Metals Company, Nature Geoscience