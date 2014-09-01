"Находка всей жизни": золотые и серебряные монеты XV века нашли любители в Шотландии

Коллекцию из более чем 30 золотых и серебряных английских и шотландских монет 1400-х годов обнаружили металлоискатели-любители недалеко от границы с Шотландией.

Металлоискатели-любители в Шотландии обнаружили 600-летнюю сокровищницу с золотыми и серебряными монетами, которую они называют "находкой всей жизни". Изначально искатели с помощью металлодетектора нашли в общей сложности 30 монет из Шотландии и Англии, которые были отчеканены в XV веке. Эта редкая находка была обнаружена Китом Янгом и Лизой Стивенсон, которые исследовали местность возле деревни Капперклух в регионе Шотландские границы. Некоторые из этих монет были английскими серебряными гротами, отчеканенными Генрихом V (правил с 1413 по 1422 год) и Эдуардом IV (правил примерно с 1461 по 1483 год), а другие были шотландскими золотыми полудемами, отчеканенными Яковом I Шотландским (правил с 1406 по 1437 год) и Яковом II (правил с 1437 по 1460 год). На монетах было изображено лицо каждого монарха на момент их чеканки.

Гроут — это крупная серебряная монета, впервые появившаяся в Англии при Эдуарде I в 1279 году и стоившая четыре пенса. Шотландский золотой деми был назван в честь французского слова "démier", означающего "половина", поскольку он стоил примерно половину от нобля (золотой английской монеты) и обычно оценивался в девять шиллингов в шотландских деньгах. Золотой полудеми был уменьшенной версией деми и стоил около 4,5 шиллингов.

Пара сообщила о своей находке в Шотландское подразделение по поиску сокровищ, которое отвечает за изучение любых археологических находок, обнаруженных по всей стране. Первоначальное исследование, проведённое археологами подразделения, показало, что монеты могли быть оставлены на этом месте в начале или середине 1460-х годов. Затем археологи обнаружили ещё пять монет неподалёку, в результате чего общее количество монет в кладе достигло 35.

Находки, содержащие как английские, так и шотландские монеты, не являются чем-то необычным, но в Шотландии мы нечасто встречаем такие находки, поэтому это удивительная находка. Энтони Ли, руководитель отдела находок

Эксперт заметил, что Кит и Лиза действовали оперативно и правильно, сообщив властям об этом. В свою очередь, регулярующие органы Шотландии вместе с археологами из Национального музея смогли приехать на место раскопок и провести их, найдя ещё пять монет и задокументировав обстоятельства находки вместе с нашедшими. После того как отдел по поиску сокровищ завершит анализ, монеты будут переданы в Шотландскую комиссию по распределению археологических находок (SAFAP) — независимую комиссию, которая предоставит их музеям для экспонирования.

Напомним, что SAFAP также установит денежную стоимость монет, которая затем будет выплачена нашедшим их в качестве вознаграждения за находку. Ожидается, что любой музей, который надеется выставить монеты, сам соберёт средства для этого "бесплатного" вознаграждения.

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Фото: Crown Office and Procurator Fiscal Service