Чиновник получил более 26 тысяч голосов членов партии (52,1% от принявших участие в голосовании).

Правительство Шотландии возглавит Хумза Юсуф, действующий министр по здравоохранению Чиновник получил должность после того, как его назначили новым лидером Шотландской национальной партии (ШНП). Он станет руководителем местного кабинета министров в соответствии с существующим правилом. В понедельник 26 марта национальный секретарь ШНП Лорна Финн в рамках пресс-конференции подвела итоги двухнедельного голосования среди членов политического движения. Окончательные результаты пояснили, что Юсафу удалось одержать победу во втором туре голосования. Этот кандидат заручился поддержкой чуть более 26 тысяч членов партии (52,1% от принявших участие в голосовании). На второй позиции расположилась начальница местного Минфина Кейт Форбс (23,9 тысяч голосов или 47,9%). Третий кандидат, бывший министр по вопросам безопасности общин Аш Риган, не прошла во второй тур. Ей присуждена поддержка только 5,6 тысяч граждан. Напомним, что выставить свою кандидатуру на выборах в Шотландии могли исключительно депутаты регионального парламента от ШНП. В общей сложности в голосовании приняли участие 50,5 тысяч из 72 тысяч членов партии.

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