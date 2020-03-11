Британский премьер призвал уважать результаты референдума в Шотландии

Риши Сунак напомнил о референдуме, проведенном в 2014 году.

Новый премьер-министр Великобритании призвал уважать результаты референдума в Шотландии, который состоялся на территории региона в 2014 году. Об этом Риши Сунак сообщил в ходе своего первого выступления перед местными законодателями в парламенте. Чиновник подчеркнул, что тогда граждане Шотландии выступили против получения независимости от Лондона. Таким образом чиновник прокомментировал слова представителя Национальной партии Шотландии Элина Смита об уважении.

Он говорил об уважении. Я бы искренне хотел, чтобы он уважал результаты референдума. Риши Сунак, премьер-министр Британии

Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.

Фото и видео: YouTube / Guardian News