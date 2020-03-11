Британский премьер призвал уважать результаты референдума в Шотландии

Новый премьер-министр Великобритании призвал уважать результаты референдума в Шотландии, который состоялся на территории региона в 2014 году. Об этом Риши Сунак сообщил в ходе своего первого выступления перед местными законодателями в парламенте. Чиновник подчеркнул, что тогда граждане Шотландии выступили против получения независимости от Лондона. Таким образом чиновник прокомментировал слова представителя Национальной партии Шотландии Элина Смита об уважении.
Он говорил об уважении. Я бы искренне хотел, чтобы он уважал результаты референдума.
Риши Сунак, премьер-министр Британии
Король Британии назначил Сунака новым премьер-министром.
Фото и видео: YouTube / Guardian News
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