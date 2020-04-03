Трасс предупредила, что энергетический кризис в Британии будет длиться несколько лет

В МИД Британии напомнили о планах по достижению энергетической безопасности.

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Элизабет Трасс предупредила, что энергетический кризис на территории Соединенного Королевства будет длиться несколько лет. Чиновница уверена в том, что решение проблемы потребует от местного правительства принятия резких мер. Такое заявление кандидат на пост премьер-министра сделала в рамках телевизионных дебатов между представителями Консервативной партии, которые проводились в городе Норидже.

Если люди думают, что проблема будет решена в течение полугода, то они неправы. Это долгосрочная проблема. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Эксперт пояснила, что властям Великобритании из-за отказа от использования российских углеводородов требуется возобновить разработку собственных новых нефтегазовых месторождений, находящихся в акватории Северного моря, а также ускорить темпы строительства атомных электростанций, активнее переходить на использование возобновляемых источников энергии. Элизабет Трасс заметила, что в случае ее премьер-министром страны она лично готова оживить британскую экономику за счет снижения уровня налогообложения, а также формирования более благоприятных условий для бизнесменов.

Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии.

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