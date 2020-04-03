Трасс отказалась назвать Макрона другом Британии

В Британии оценили деятельность президента Франции для Лондона.

Глава МИД Великобритании и кандидат на пост премьер-министра Соединенного королевства Элизабет Трасс заявила, что еще не решила, можно ли назвать французского президента Эммануэля Макрона другом или врагом для ее государства. Трансляцию телевизионных дебатов между местными политиками от Консервативной партии вел канал Sky News.Мероприятие состоялось вечером 25 августа в городе Норидж. Зрители задали вопрос о том, в каком статусе Макрон находился для Лондона обоим оппонентам.

Пока неясно... Если я стану премьер-министром, я буду судить его по поступкам, а не по словам. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Второй кандидат на пост британского главы правительства, бывший министр по финансам Риши Сунак, в свою очередь, назвал президента Франции другом Соединенного королевства.

Замглавы Минобороны Хиппи заявил, что жизнь британцев ухудшится при сближении с Россией.

Фото и видео: Guardian News