Джеймс Хиппи призвал британцев готовиться к "краткосрочной боли" из-за счетов за электричество.

В министерстве по обороне Великобритании заявили, что улучшение отношений с Россией ухудшит жизнь британцев. Соответствующее заявление в рамках интервью для местного телеканала Sky News сделал заместитель главы военного ведомства Джеймс Хиппи. При этом чиновник признал тот факт, что предстоящая зима для населения Соединенного королевства будет очень тяжелой с точки зрения оплаты тарифов и счетов. Однако он не думает, что стоит налаживать контакты с Москвой из-за этого вопроса.

Я могу понять, почему много людей, которые едят свой завтрак и переживают по поводу стоимости жизни, согласятся, что, пожалуй, самым простым решением <...> было бы восстановить отношения с Россией и все на европейском энергетическом рынке вернется к тому, что было. Джеймс Хиппи, замглавы Минобороны Британии

Джеймс Хиппи подчеркнул, что все то, что он лично видел на протяжении последних шести месяцев, говорит о катастрофических результатах такого решения для Лондона и всей евроатлантической безопасности. По словам чиновника, уже через несколько лет страна могла бы оказаться в ситуации, в которой "приободренная" Россия создала бы проблемы в сто раз хуже, чем фиксируются на сегодняшний момент. Эксперт призвал жителей Великобритании подготовиться к "краткосрочной боли" из-за счетов на электричество. Однако Хиппи не поддерживает предложение оппозиционных политиков на законодательном уровне заморозить верхний предел цен на свет, оставив их на текущем уровне.

Глава МИД Британии Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости.

Фото и видео: YouTube / Sky News