Глава МИД Британии Трасс заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости

Чиновница готова нажать кнопку запуска.

Глава МИД Британии заявила о готовности применить ядерное оружие при необходимости. Соответствующее заявление Элизабет Трасс сделала во время гонки за должность премьер-министра Соединенного Королевства. Мероприятие проводилось в Бирмингеме. У чиновницы поинтересовались, какие чувства она будет испытывать при необходимости принятия такого решения. Она уточнила, что будет готова нажать кнопку запуска атомного вооружения.

Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это. Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Напомним, что на территории Великобритании 20 июля прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии. Этот человек также станет главой местного правительства. В финальной гонке участвуют два кандидата: глава МИД Элизабет Трасс и бывший министр по финансам Риши Сунак. В последнем туре победителя выберут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч.

Трасс призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР.

Фото и видео: YouTube / Times Radio