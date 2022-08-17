Трасс призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай. Об этом она заявила на встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте.
По ее словам, Китай становится все более дерзновенным и вызывает обеспокоенность с точки зрения безопасности. Трасс подчеркнула, что речь идет о безопасности не только Великобритании, но и остального мира.
Нам в G7 следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас.
Лиз Трасс, глава МИД Великобритании
Ранее Трасс предрекла Великобритании тяжелую зиму из-за роста цен на энергоносители
Видео: YouTube / The Telegraph
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