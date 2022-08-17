Трасс призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в КНР

По ее словам, Китай становится все более дерзновенным.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны G7 ограничить экспорт технологий в Китай. Об этом она заявила на встрече с членами правящей Консервативной партии в Белфасте.

По ее словам, Китай становится все более дерзновенным и вызывает обеспокоенность с точки зрения безопасности. Трасс подчеркнула, что речь идет о безопасности не только Великобритании, но и остального мира.

Нам в G7 следует удостовериться, что мы не экспортируем технологии, которые могут быть использованы против нас. Лиз Трасс, глава МИД Великобритании

Ранее Трасс предрекла Великобритании тяжелую зиму из-за роста цен на энергоносители

Видео: YouTube / The Telegraph