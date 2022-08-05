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Глава МИД Британии Трасс предрекла стране тяжелую зиму из-за роста цен на энергоносители

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Чиновница призвала развивать в стране добычу энергоносителей в Северном море и работать с АЭС.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс предрекла стране тяжелую зиму из-за роста цен на энергетические носители. Соответствующее заявление кандидат на пост премьер-министра Соединенного Королевства сделала в эфире местного телеканала Sky News.

Я знаю, что зима будет тяжелой.

Элизабет Трасс, премьер-министр Британии

Дипломат подчеркнула, что для преодоления энергетического кризиса в стране она будет продвигать использование энергетических ресурсов из Северного моря, включая сланцевого газа, а также атомной энергии, возобновляемых источников энергии. 

Трасс пообещала не ездить на Тайвань, если станет премьером.

Фото и видео: YouTube / Sky News

Теги: аэс, великобритания, мид, отопительный сезон, северное море, сланец, элизабет трасс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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