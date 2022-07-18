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Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

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По ее словам, она готова поехать на саммит и вызвать президента РФ на разговор.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом она заявила в эфире теледебатов на канале ITV.

Отвечая на вопрос, готова ли она встретится с российским лидером в случае ее избрания премьер-министром страны, Трасс ответила, что поедет на саммит и вызовет Путина на разговор. Дипломат добавила, что была готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Остальные участники дебатов, отвечая на этот же вопрос заявили, что не готовы к переговорам с Путиным в нынешних обстоятельствах.

Ранее Трасс пообещала в случае избрания премьером противостоять России.

Видео: YouTube / ITV News

 

Теги: владимир путин, встреча, лиз трасс, мид великобритании, президент россии, саммит g20
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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