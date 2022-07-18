Трасс заявила о готовности встретиться с Путиным на G20

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20. Об этом она заявила в эфире теледебатов на канале ITV.
Отвечая на вопрос, готова ли она встретится с российским лидером в случае ее избрания премьер-министром страны, Трасс ответила, что поедет на саммит и вызовет Путина на разговор. Дипломат добавила, что была готова осадить главу МИД РФ Сергея Лаврова.
Остальные участники дебатов, отвечая на этот же вопрос заявили, что не готовы к переговорам с Путиным в нынешних обстоятельствах.
Ранее Трасс пообещала в случае избрания премьером противостоять России.
Видео: YouTube / ITV News
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