Глава МИД Британии пообещала в случае избрания премьером противостоять России

Глава МИД Великобритании пообещала в случае избрания премьер-министром страны противостоять России из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление Элизабет Трасс сделала в рамках открытия своей предвыборной кампании в борьбе за должность руководителя местного правительства.
Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит.
Элизабет Трасс, глава МИД Британии
Чиновница напомнила избирателям о том, что на посту в британском правительстве она постоянно принимала сложные решения. В качестве примера Трасс привела санкционное давление на Москву.
Трасс пообещала увеличить оборонные расходы, если станет премьером Британии.
Фото и видео: YouTube / TalkTV
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