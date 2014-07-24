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Глава МИД Британии пообещала в случае избрания премьером противостоять России

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Элизабет Трасс рассказала о плане по дальнейшей поддержке Украины из-за российской СВО.

Глава МИД Великобритании пообещала в случае избрания премьер-министром страны противостоять России из-за украинского кризиса. Соответствующее заявление Элизабет Трасс сделала в рамках открытия своей предвыборной кампании в борьбе за должность руководителя местного правительства.

Я продолжу вести вперед свободный мир, противостоя Путину и гарантируя, что Украина победит.

Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Чиновница напомнила избирателям о том, что на посту в британском правительстве она постоянно принимала сложные решения. В качестве примера Трасс привела санкционное давление на Москву.

Трасс пообещала увеличить оборонные расходы, если станет премьером Британии.

Фото и видео: YouTube / TalkTV

Теги: великобритания, мид, элизабет трасс
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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