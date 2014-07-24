Трасс пообещала увеличить оборонные расходы, если станет премьером Британии

Глава МИД сообщила о планах направлять по 3% ВВП на военные расходы Британии.

Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс заявила, что увеличит оборонные расходы Соединенного Королевства до 3% ВВП до конца десятилетия в том случае, если победит во время голосования за пост премьер-министра страны. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках торжественного открытия ее предвыборной кампании, которую транслировали местные телеканалы.

Я хочу увидеть увеличение оборонных расходов до 3% ВВП. Я считаю это жизненно важным на фоне возросшей незащищенности в Европе и во всем мире. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Напомним, что о выдвижении собственной кандидатуры на пост премьер-министра Великобритании Элизабет Трасс заявила общественности еще 11 июля. Тогда она пообещала гражданам заниматься снижением уровня налогов с первого же дня своей работы на посту главы правительства.

Глава МИД Британии призвала игнорировать заявления РФ о последствиях расширения НАТО.

Фото и видео: YouTube / TalkTV