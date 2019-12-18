Глава МИД Британии призвала игнорировать заявления РФ о последствиях расширения НАТО

Элизабет Трасс рассказала о стремлении помочь Украине ради европейской безопасности.

Глава МИД Великобритании призвала игнорировать российскую риторику об ответных действиях и последствиях расширения НАТО за счет принятия в свои ряды Швеции и Финляндии. Соответствующее заявление Элизабет Трасс сделала в эфире местного телеканала Sky News. Лондон продолжит поставлять военную помощь киевскому режиму. По мнению дипломата, западное вооружение необходимо сейчас украинской стороне, чтобы она могла выиграть в "ужасающей войне". Трасс отметила, что если Запад отвернется от Киева, то это станет угрозой для общей европейской безопасности в будущем, которая лишь усилится.

Путин называл красной линией и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и поставки оружия Украине странами Запада, однако это лишь риторика. Нам нужно игнорировать риторику. Элизабет Трасс, глава МИД Британии

Элизабет Трасс подчеркнула необходимость сохранения антироссийского санкционного давления, а также наращивания оборонных расходов членов Североатлантического военного блока. Глава МИД Великобритании напомнила СМИ о том, что военные расходы стран-членов НАТО оставляют как минимум 2% от их национального ВВП.

Трасс: переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины.

Фото и видео: Sky News