Трасс: переговоры с РФ можно будет вести только после военной победы Украины

в МИД Великобритании рассказали, когда настанет время для переговоров между Украиной и Россией.

Глава британского внешнеполитического ведомства Элизабет Трасс заявила, что переговоры с Россией можно будет вести только после военной победы Украины. Соответствующее заявление чиновница сделала в рамках своего выступления на Публичном форуме НАТО, который проводится в Мадриде. По мнению министра иностранных дел, долгосрочный мир в европейском регионе возможен только в случае поражения Москвы. Она добавила, что настоящее время Лондон считает неподходящим для переговоров между сторонами конфликта.

…Пока Россия все еще на Украине. Но я думаю, что это принесло бы ложный мир. Мой посыл заключается в том, что мы сперва должны нанести поражение России, а затем вести переговоры Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании

Британия призывает добиться российского поражения на Украине ради защиты демократии, свободы и в целях безопасности Европы. Элизабет Трасс подчеркнула, что страны коллективного Запада должны усвоить уроки из исторического прошлого. В частности, речь идет о провале Минских соглашений.

В Британии считают, что Шотландия не захочет автономии в свете событий на Украине.

Фото и видео: YouTube / NATO