Бен Уоллес рассказал о преимуществах нахождения Шотландии в составе Соединенного Королевства.

В Великобритании считают, что Шотландия не захочет автономии и отделяться от Соединенного Королевства в свете событий на Украине и роста геополитической напряженности. Соответствующее заявление сделал глава местного министерства по обороне Бен Уоллес в рамках интервью для телеканала Sky News.

Люди чувствуют, что пребывание в составе Соединенного Королевства, вероятно, является более благоприятной опцией. Есть несколько причин, по которым они хотят быть частью Великобритании. Бен Уоллес, глава Минобороны Британии

Чиновник призвал СМИ посмотреть на эффективность борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Уоллес подчеркнул, что размер оказываемой помощи Шотландии мог быть распределен исключительно в рамках "более могучего политического союза". С точки зрения обороны министр напомнил о том, что Владимир Путин неоднократно упоминал про ядерное вооружение России. Бен Уоллес считает, что шотландцы понимают, что сильнее вместе с британцами.

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Фото и видео: Sky News