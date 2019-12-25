Евгений Мураев пояснил, почему жители Донбасса и Крыма не хотят воссоединяться с Киевом.

Экс-депутат Верховной Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину. Об этом Евгений Мураев заявил во время интервью на телеканале "НАШ". Запись эфира опубликована на YouTube-канале.

При нашем декларируемом стремлении в Европу мы нарушаем абсолютно все демократические нормы и ценности этой самой Европы Евгений Мураев, украинский политик

Бывший парламентарий Украины подчеркнул, что страна подписала хартию о региональных языках меньшинств. После данного документа появился закон, который противоречит ранее принятому. По словам экс-депутата, у людей из Крыма и Донбасса может не возникнуть желания возвращаться в страну, которую Киев строит последние шесть лет.

Ответ, по-моему, очевидный. Это однозначно препятствует тому, с чем так носятся наши "патриоты". Ну, это же очевидно — это еще один гвоздь в невозврат этих территорий Евгений Мураев, украинский политик

Эксперт уверен, что граждане Украины "так плохо живут" из-за ситуации в экономике, а не языкового вопроса.

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