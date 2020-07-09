Суд в Крыму арестовал еще двоих террористов

Подозреваемые в терроризме пробудут под стражей до начала сентября.

Суд в Крыму арестовал еще двоих участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной на территории России. Об этом сообщается на официальном сайте судебной инстанции. В Киевском районном суде Симферополя рассказали, что подозреваемые будут находиться под стражей минимум до сентября.



В ЦОС ФСБ напомнили, что на территории полуострова 8 июля задержаны три главаря и четыре активных экстремиста. Одного из предполагаемых участников банды поместили под домашний арест до 2 сентября еще во вторник. Фигурантом расследования оказался инвалид первой группы по зрению Александр Сизиков. Еще троих подозреваемых арестовали в среду на срок до 2 сентября, еще одного - до 1 сентября.

Остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 и 2 сентября 2020 года сообщение суда

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Видео: ФСБ