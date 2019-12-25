Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Также она считает, что территории ЛНР и ДНР не вернутся в состав Украины.

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Украина навсегда потеряла Крым из-за действий властей страны, которые были направлены против жителей полуострова. Заявление бывший парламентарий сделала в эфире телеканала NewsOne.

Мнением Герман поделилась во время разговора о вооружённом конфликте на Донбассе. Она считает, что Киев не выполняет условия минских соглашений, поэтому у Украины появляется репутация страны, которая не выполняет своих обязательств.

С нами уже никто не считается. Мы уже потеряли, по сути, Донбасс. Анна Герман, бывший депутат Верховной рады

Она считает, что территории ЛНР и ДНР не вернутся в состав Украины.

Говоря о Крыме, Герман заявила, что полуостров не вернётся в Украину, так как эта страна не даёт крымчанам воды в летнюю жару, при этом считает их украинскими гражданами.

Ранее Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму.