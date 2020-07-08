  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:50
202
matveyvn
Код вставки плеера

Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму

0 0

В некоторых гостиницах ещё остались номера класса люкс.

Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму. По его словам, все номера отелей и санаториев в среднем ценовом диапазоне забронированы на полуострове до сентября. 

Номеров практически в среднем ценовом сегменте практически нет.

Сергей Аксёнов, глава Крыма

Он отметил, что в некоторых гостиницах ещё остались номера класса люкс. Также глава республики подчеркнул, что некоторые отели могли незначительно повысить цены на номера. Это связано с издержками, которые многие предприниматели с данной сфере понесли из позднего старта курортного сезона.

Ранее в Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки.

Видео: ВК / Сергей Аксёнов

Теги: аксенов, крым, курорты, отпуск
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии