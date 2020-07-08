Глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о старте высокого курортного сезона в Крыму. По его словам, все номера отелей и санаториев в среднем ценовом диапазоне забронированы на полуострове до сентября.
Номеров практически в среднем ценовом сегменте практически нет.
Сергей Аксёнов, глава Крыма
Он отметил, что в некоторых гостиницах ещё остались номера класса люкс. Также глава республики подчеркнул, что некоторые отели могли незначительно повысить цены на номера. Это связано с издержками, которые многие предприниматели с данной сфере понесли из позднего старта курортного сезона.
Ранее в Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки.
Видео: ВК / Сергей Аксёнов
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