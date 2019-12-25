В Крыму открыли первый в Европе инкубатор по выращиванию мальков креветки

Ежегодно регион будет выращивать по 400 млн мальков креветки.

В Крыму открыли первый в Европе инкубатор Vannamei по выращиванию мальков креветки. Об этом сообщил вице-премьер местного правительства, министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин. Чиновник отметил, что инкубатор создан на основе сельхозкооператива "Рыболовецкий колхоз имени крымских партизан".

На полуострове рассказали, что предприятие уже вывело первые четыре миллиона мальков креветок. В планах на 2020 год - запустить около 20 млн креветок в собственные пруды. Там можно будет инкубировать не менее 400 млн мальков ежегодно.

Андрей Рюмшин объяснил, что инкубатор позволит реализовать программу по импортозамещению и продуктовой безопасности.

Стало известно об экстренной ситуации с пассажирским самолетом в Крыму.