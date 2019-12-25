Экс-депутат Рады заявил, что Порошенко продавал запрещенные боеприпасы боевикам в Сирии

Давид Жвания рассказал, что обратится в ГБР с заявлением против экс-президента Украины.

Экс-депутат Верховной Рады заявил, что Петр Порошенко продавал запрещенные фосфорные боеприпасы боевикам в Сирии. Об этом на собственном YouTube-канале рассказал бывший парламентарий Давид Жвания. Он сделал анонс подачи очередного заявления в Государственное бюро расследований против бывшего президента Украины.

Сейчас я готовлю еще одно заявление в ГБР, и оно будет касаться не политических событий….Я готовлю заявление о продаже Порошенко в Сирию боеприпасов, в том числе запрещенных 400-килограммовых фосфорных бомб. Продажа шла на протяжении 2014-2016 гг Давид Жвания, украинский политик

Жвания рассказал, что боеприпасы направлялись для поддержания боеготовности террористов, которые сражались против Башара Асада. По словам политика, он располагает соответствующими доказательствами.

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