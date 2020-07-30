Экс-депутат Рады обвинил посольство Литвы в поставках оружия Евромайдану

Давид Жвания просит генпрокурора Украины возбудить уголовное дело по его заявлением.

Экс-депутат Верховной Рады обвинил посольство Литвы в поставках оружия Евромайдану в 2014 году. Давид Жвания разместил соответствующий ролик на собственном YouTube-канале. Политик объяснил, что знает о том, "кто финансировал государственный переворот".

Финансирование захвата власти осуществлялось несколькими способами. Одним из внешних источников было посольство Литвы, через которое передавались деньги и оружие Давид Жвания, бывший парламентарий Верховной Рады

Политик утверждает, что лично он в 2014 году стремился избежать человеческих жертв. По его словам, других лидеров майдана на Украине интересовал только публичный и международный резонанс.

На первом этапе никто не понимал, чем это закончится. Никто не ожидал, что Турчинов начнет убивать людей. Но когда началась кровавая бойня, остановить это было уже нельзя Давид Жвания, бывший парламентарий Верховной Рады

Экс-депутат призвал генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову возбудить уголовные дела по его заявлениям, а также допросить Турчинова.

Спикер Верховной рады оценил работу парламента за год.

Видео: Youtube/ Правда Давида Жвании