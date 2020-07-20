Спикер Верховной рады оценил работу парламента за год

Дмитрий Разумков рассказал, что Верховная Рада отработала "на четверку".

Депутат оценил работу украинского парламента за год. Дмитрий Разумков заявил во время пресс-конференции, что Верховная Рада функционировала в 2020 году "на четверку".

Сказать, что мы работали на отлично, будет неправдой, сказать, что мы работали плохо, тоже будет неправдой

Разумков добавил, что четверку можно считать той оценкой, которая даст возможность депутатам "двигаться вперед". Политик напомнил, что парламентарии, офис президента страны и правительство работают в едином направлении. Он считает, что пропрезидентская фракция "Слуга народа" продолжает продуктивно функционировать в Верховной Раде.

Напомним, что с 17 июля парламентарии ушли на летние каникулы. Следующая сессия начнется с 1 января. Она продлится до середины января 2021 года.

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Видео: YT / 112 Украина