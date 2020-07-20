Дмитрий Разумков призвал депутатов ориентироваться на интересы всех граждан страны.

Спикер Верховной Рады призвал изменить закон о тотальной дерусификации. Об этом депутат Дмитрий Разумков рассказал во время заседания украинского парламента. Политик заявил, что при рассмотрении языкового вопроса необходимо смотреть за реакцией международных организаций, в том числе ООН, ОБСЕ и Совета Европы.

Любые законы должны идти на пользу украинскому обществу. Это касается культуры, языка, обороны, социальной защиты Дмитрий Разумков, депутат Верховной Рады

Разумков добавил, что единственным государственным языком на Украине является украинский. Депутат заявил, что здесь "вопрос не поднимался и не будет подниматься". Однако он призвал защитить интересы всех граждан страны.

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Видео: YT / 112 Украина