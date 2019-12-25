Депутат Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа"

Депутат Ирина Геращенко поучаствовала в митинге у здания Верховной Рады.

Депутат Верховной Рады вызвала "на дуэль" по русскому коллегу из "Слуги народа". Ирина Геращенко из фракции партии "Европейская солидарность" призвала депутата Максима Бужанского проверить, кто из них лучше знает русский язык. Таким образом парламентарий отреагировала на законопроект об отмене обязательного изучения 80% предметов в украинских школах на госязыке. Автором документа выступает Бужанский. Он предлагает перенести вступление закона в силу с 2020 года на 2023-ий.

Я вызываю господина Бужанского на дуэль - написать диктант по русскому языку. Он его не знает, друзья. Я уверяю вас, что он неграмотный, он не знает русского языка, он и суржика не знает Ирина Геращенко, представитель партии "Европейская солидарность"

Депутат предложила автору законопроекта "дуэль" во время митинга, посвященного недовольству местного населения из-за рассмотрения проекта восстановления обучения на русском языке в школах Украины. Акция протеста проходит около здания парламента.

Геращенко добавила, что на Украине никто не запрещает знать и использовать иностранные языки, но считает, что государственным должен считаться только один язык.

Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка.