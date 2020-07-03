Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка

Чиновников обяжут соблюдать нормы литературного русского языка. Законопроект, инициатором которого был президент Владимир Путин, готовит министерство труда РФ.
Проект говорит о том, что при приёме на работу чиновников будет учитываться их знание русского языка. Законопроект планируют внести в государственную думу 15 сентября. В большинстве парламентских фракций инициативу поддерживают.
Хорошее знание русского языка — это признак высокой культуры человека.
Михаил Емельянов, депутат от партии "Справедливая Россия"
Ранее Госдума приняла в первом чтении проект об электронной однократной визе.
Видео: kremlin.ru
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