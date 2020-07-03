Чиновников хотят обязать соблюдать нормы литературного русского языка

В большинстве парламентских фракций инициативу поддерживают.

Чиновников обяжут соблюдать нормы литературного русского языка. Законопроект, инициатором которого был президент Владимир Путин, готовит министерство труда РФ.

Проект говорит о том, что при приёме на работу чиновников будет учитываться их знание русского языка. Законопроект планируют внести в государственную думу 15 сентября. В большинстве парламентских фракций инициативу поддерживают.

Хорошее знание русского языка — это признак высокой культуры человека. Михаил Емельянов, депутат от партии "Справедливая Россия"

Ранее Госдума приняла в первом чтении проект об электронной однократной визе.

Видео: kremlin.ru