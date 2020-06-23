Госдума приняла в первом чтении проект об электронной однократной визе. Эту категорию виз депутаты признали самостоятельной, наравне с служебными, дипломатическими, транзитными и визой временно проживающего лица.
Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы... для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ
текст документа
Однократная электронная виза будет выдаваться иностранцам для деловых, гуманитарных туристических и гуманитарных поездок. Она будет оформляться на срок до 60 дней с разрешенным сроком пребывания в стране до 16 суток. Перечень стран, с которыми будет действовать данное соглашение, будет определять МИД России.
Оформить однократную электронную визу можно будет не более чем за четыре дня с момента подачи заявления. Порядок выдачи документа установит правительство РФ.
Финское Генконсульство в Петербурге частично возобновляет работу.
Видео: duma.gov.ru
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