По ней иностранцы смогут находиться на территории РФ до 16 календарных дней.

Госдума приняла в первом чтении проект об электронной однократной визе. Эту категорию виз депутаты признали самостоятельной, наравне с служебными, дипломатическими, транзитными и визой временно проживающего лица.

Законопроект направлен на введение с 1 января 2021 года универсальной единой электронной однократной визы... для краткосрочного пребывания иностранных граждан в РФ текст документа

Однократная электронная виза будет выдаваться иностранцам для деловых, гуманитарных туристических и гуманитарных поездок. Она будет оформляться на срок до 60 дней с разрешенным сроком пребывания в стране до 16 суток. Перечень стран, с которыми будет действовать данное соглашение, будет определять МИД России.

Оформить однократную электронную визу можно будет не более чем за четыре дня с момента подачи заявления. Порядок выдачи документа установит правительство РФ.

Финское Генконсульство в Петербурге частично возобновляет работу.

Видео: duma.gov.ru