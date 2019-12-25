Финское Генконсульство в Петербурге частично возобновляет работу

Специалисты начинают прием заявление на получение разрешения на пребывание от трех категорий граждан.

Генеральное консульство Финляндии в Петербурге частично возобновляет работу. Как сообщили в официальной группе дипмиссии "ВКонтакте", начнется прием заявлений на получение разрешения на пребывание от трех категорий граждан.

Речь идет о людях, ходатайствующих о получении разрешения на пребывание работника, при этом не принимаются заявления на сезонную работу. Также специалисты оформят заявления о получении разрешения на пребывание, если необходимо воссоединиться с семьей, и помогут студентам, у которых осенью начнется новый учебный очный семестр.

Отмечается, что в первую очередь примут заявителей из упомянутых категорий, которые были записаны на прием, но не попали в генконсульство из-за пандемии коронавируса. Для предварительной записи в дипмиссию нужно зарегистрироваться на официальном сайте ведомства.

Также сообщалось, что принимать заявления на визу в Эстонию начнут не раньше 1 июля.

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