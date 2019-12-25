В Раде потребовали расширить возможности оппозиции

За год работы в парламенте оппозиционеры инициировали более ста законопроектов.

В Верховной Раде потребовали расширить возможности оппозиции. С заявлением выступила парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь", сообщают в её пресс-службе.

Во время парламентских выборов в 2019 году данная партия получила поддержку 13,05% проголосовавших - 1,9 миллиона голосов. Это вторая по величине фракция в Раде — в ней сосоит 44 парламентария. При этом для принятия закона в Верховной Раде нужно, как минимум, 226 депутатских голосов "за".

Мы требуем внесения изменений в регламент работы Верховной рады и расширения прав и возможностей оппозиции. заявление фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Позиция партии состоит в том, что за год работы в парламенте они инициировали более ста законопроектов. Депутаты уверяют, что они должны улучшить жизнь страны, поэтому принятия данных законов ждут люди.

Партия требует немедленного пересмотра повестки работы Верховной Рады.

Ранее Рада отправила на доработку проект сотрудничества с НАТО.

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