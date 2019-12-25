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Рада отправила на доработку проект сотрудничества с НАТО
Сегодня, 15:42
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lesjasap

Рада отправила на доработку проект сотрудничества с НАТО

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Закон "О Разведке" направился на повторное второе слушание.

Верховная Рада отправила на доработку законопроект для сотрудничества с НАТО. По инициативе представителя партии "Слуга народа" Александра Завитневич, документ  "О разведке" направляется на повторное второе чтение. решение поддержал 231 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Ранее Ольга Стефанишина, которая представляет ведомство по вопросам евроинтеграции, объяснила, что Украине следует принять пять законопроектов, прежде чем страна сможет войти в состав Североатлантического альянса. В списке - закон о разведке, закупках в оборонной промышленности, службе безопасности и государственной тайне. 

Напомним, что одним из соавторов проекта является председатель комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Александр Завитневич. Законопроект "О разведке" принят в первом чтении в январе 2020 года.

На Украине объяснили получение партнерства с НАТО вопреки возражениям Венгрии.

Теги: верховная рада, закон о разведке, нато, ольга стефанишина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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