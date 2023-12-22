Андрей Деркач назвал ответственных за теракт в Балтийском море.

Бывший депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач рассказал журналистам о том, что участников подрыва газовых трубопроводов "Северный поток" и "Сверный поток-2" готовили в Житомирской области на территории Украины, а также в Румынии вблизи базы НАТО. Соответствующее заявление иностранный политик сделал в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта".

Мы достаточно глубоко изучили эту проблему… Мы установили практически всю группу… Их готовили долгий промежуток времени, они готовились... есть такой Соколовский карьер, там где-то 110 метров глубины. Потом они тренировались на Южных потоках, арендовали большую яхту, потом их перевезли в Польшу. Была более мелкая яхта "Андромеда". Андрей Деркач, депутат Украины

Иностранец отметил, что участникам этого теракта власти сделали румынские государственные паспорта. Андрей Деркач пояснил, что все эти мероприятия проводились под кураторством Кристофера Смита. Речь идет о втором человеке в американском посольстве в Киеве на тот момент времени. Дипломат также известен как сотрудник ЦРУ, который на текущий момент получил место помощника государственного секретаря по Европе и Азии.

Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги.

Фото и видео: YouTube /Информационное агентство БелТА