Андрей Деркач рассказал о денежных переводах в аффилированные с сыном Джо Байдена компании.

Партнеры семьи американского президента Джо Байдена спонсировали терроризм через местную компанию Burisma, уходя таким образом от ответственности за коррупцию и отмывание денежных средств на территории Украины. Соответствующую позицию огласил бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта". Иностранный политик отметил, что его коллегам удалось отследить практически все движения средств по указанной компании, а также финансовые переводы через сервис Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca.

Это компания, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. Мы показали все проводки, они есть в распоряжении Конгресса. И Конгресс США на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влиянием. Андрей Деркач, экс-дкпутат Украинв

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Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА