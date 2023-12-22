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Экс-депутат Рады рассказал, как партнеры семьи Байдена отмывали деньги

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Андрей Деркач рассказал о денежных переводах в аффилированные с сыном Джо Байдена компании.

Партнеры семьи американского президента Джо Байдена спонсировали терроризм через местную компанию Burisma, уходя таким образом от ответственности за коррупцию и отмывание денежных средств на территории Украины. Соответствующую позицию огласил  бывший депутат Верховной Рады Андрей Деркач в интервью для белорусского государственного информационного агентства "Белта". Иностранный политик отметил, что его коллегам удалось отследить практически все движения средств по указанной компании, а также финансовые переводы через сервис Morgan Stanley на компанию Rosemont Seneca.

Это компания, которая аффилирована и принадлежит сыну Байдена. Мы показали все проводки, они есть в распоряжении Конгресса. И Конгресс США на самом деле использует эти документы для доказательства торговли влиянием.

Андрей Деркач, экс-дкпутат Украинв

Опубликована запись матерящегося по-русски Порошенко после звонка Байдена.

Фото и видео: YouTube / Информационное агентство БелТА

Теги: burisma, андрей деркач, верховная рада, депутат, отмывание денег
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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