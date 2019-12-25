Экс-депутат Рады рассказал про обман Зеленского

Он считает, что Зеленскому помог стать президентом сериал "Слуга народа".

Украинцы сделали ошибку, когда избрали Владимира Зеленского президентом страны. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телевизионного канала "НАШ".

По его словам, глава Украины обманул свой народ, так как говорил "ста голосами", чтобы угодить всем и сразу.

Порошенко говорил, что Зеленский - это кот в мешке. Но я бы сказал словами классика: "Это облако в штанах". Мы с вами очень сильно ошиблись, нас очень качественно обманули. Евгений Мураев, экс-депутат Верховной Рады

Он считает, что Зеленскому помог стать главой государства сериал "Слуга народа", с главным героем которого он пытался себя ассоциировать. Политик призвал народ Украины объединяться и помогать друг другу, так как государство во главе с Зеленским "не про людей, права и свободы, мир и дружбу с соседями".

Ранее на Украине рассказали об "истерике" Зеленского из-за НАТО.

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