Подъем показателей национальных экономик в мире ожидается во втором квартале 2021 года.

Экономист озвучил срок окончания пандемии коронавируса. Об этом в интервью "РИА Новостям" сообщил представитель датского Saxo Bank Стин Якобсен. Глава по инвестициям уверен, что ожидать завершения пандемии следует во втором квартале 2021 года. Он добавил, что мировая экономика может прийти в норму за год.

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Специалист напомнил, что быстрее остальных экономик восстановятся национальные азиатские, так как у них "дела идут лучше". В Китае за первый квартал 2021 года ожидаются рост ВВП на уровне 10 процентов. После региона экономики начнут восстанавливаться в Северной Европе, США, Великобритании и на Ближнем Востоке.

Якобсен добавил, что раньше никто не мог предсказать того, что уже спустя 9 месяцев с начала пандемии в мире появится так много вакцин от коронавируса. Он добавил, что обычно на производство таких препаратов уходит несколько лет.

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